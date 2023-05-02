Москвичам рассказали о погоде 2 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 2 мая, в Москве ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что май в Москве окажется относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца. По словам метеоролога, первая декада мая прогнозируется провальной на 1–4 градуса ниже нормы.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов также предупредил, что жителей столицы ожидает десятидневный холод. По его словам, похолодание сохранится в городе до 9 мая.

В Москву пришло похолодание с дождями и ночными заморозками