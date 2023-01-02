Облачная погода без осадков ожидает москвичей в понедельник

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столичном регионе в понедельник, 2 января, ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в области температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до вечера понедельника.

Ранее сообщалось, что 1 января 2023 года в Москве был побит температурный рекорд 50-летней давности. Температура вечером в столице достигла 4,3 градуса тепла.

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