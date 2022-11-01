Депутат Мосгордумы предположил, что Красовского не накажут за фразу об украинских детях

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Прошла неделя с того момента, как журналист Антон Красовский призвал сжигать и топить украинских детей, при этом никакой ответственности за его слова так и не последовало. Об этом заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Депутат отметил, что попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь Красовского к уголовной ответственности. Он пояснил, что планировал сделать это несколько дней назад, однако не увидел в этом смысла, так как председатель СК быстро отреагировал на заявления журналиста.

"Показалось, что уголовное дело вот-вот будет возбуждено, смысла что-то писать вроде бы не было. Но прошла неделя, и все как будто затихло", – написал Ступин.

Депутат подчеркнул, что слова Красовского нельзя оставлять без общественного контроля, чтобы призывы убивать людей "не стали нормальностью".

Инцидент произошел во время эфира журналиста с писателем Сергеем Лукьяненко. Приглашенный гость рассказал, что в 1980-е годы некоторые дети говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". В ответ Красовский заявил, что необходимо топить и сжигать таких детей. Позже он извинился за свои высказывания, сказав, что ему "по-настоящему неловко". Он якобы "не увидел этой границы".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Красовским. По ее словам, никто в редакции не может позволить, чтобы мелькнула мысль, что "кто-то из нас способен разделять подобную дичь".



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