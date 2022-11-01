Свыше 15 тыс россиян записались в добровольческие отряды с начала спецоперации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В добровольческие отряды с начала специальной военной операции РФ на территории Украины записались более 15 тысяч россиян, рассказал начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.

"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", – приводит его слова РИА Новости.

Туляганов подчеркнул, что речь идет о гражданах, которые отправились на фронт в рамках частичной мобилизации, и о тех, кто добровольно решил участвовать в спецоперации.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России 28 октября. По его словам, поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена. Глава Минобороны уточнил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября.

В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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