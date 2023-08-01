В России могут ограничить деятельность иностранных аналитиков – СМИ

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Деятельность иностранных аналитических компаний, работающих в России, могут серьезно ограничить в ближайшем будущем. Об этом со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму 31 июля сообщает газета "Известия".

"Документ предусматривает, что 80% капитала фирм-консалтеров должны принадлежать российским юрлицам, а полученные данные следует обрабатывать только на территории нашей страны", – пишет газета.

Авторы инициативы отмечают, что под видом маркетинговой информации, подобные компании могут собирать личные данные россиян, в том числе информацию, представляющую интерес для спецслужб.

Депутат Антон Горелкин, один из авторов законопроекта, подчеркнул, что зарубежные компании собирают данные о потребительских предпочтениях россиян, настроениях, здоровье и финансовых возможностях.

"Как используется собранная информация, нам неизвестно. Не исключаю, что она превращается в аналитические отчеты для зарубежных правительств", – считает он.

Ранее стало известно, что личному составу войск национальной гвардии планируют запретить публиковать в прессе и в интернете данные о себе и войсках.

До этого сообщалось, что корпорация Google с 19 июля в рамках пилотной программы ограничит доступ в интернет некоторым своим сотрудникам. Отмечалось, что эта инициатива – часть борьбы компании с кибератаками.

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