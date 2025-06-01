До 23 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 1 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 21 до 23 градусов тепла прогнозируется в Москве в воскресенье, 1 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. В Подмосковье – от 19 до 24 градусов тепла, местами тоже ожидаются осадки.

Ветер – северо-западный с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала 30-градусную жару в Москве в июне. Первый месяц лета в столице может быть теплее нормы на 1–1,5 градуса. При этом Позднякова напомнила, что в прошлом году в первые и последние дни июня в Москве столбик термометра поднимался выше 30 градусов.

Также климатолог Алексей Кокорин предупредил, что к концу XXI века в Москве ожидается повышение средней летней температуры примерно на 3–4 градуса. Он добавил, что засушливые и дождливые периоды будут чередоваться.