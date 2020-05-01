Попова рассказала, с чего начнется послабление ограничительных мер в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первом этапе послабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
Она заявила, что ослабление режима самоизоляции начнется с разрешения прогулок по 2–3 человека. Кроме того, россиянам разрешат заниматься спортом на улице.
"Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми", – приводит ТАСС заявление Поповой.
При этом люди так же должны будут соблюдать социальную дистанцию, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее Анна Попова прокомментировала изменения в процессе распространения COVID-19 в РФ. Она отметила, что нынешняя ситуация вселяет надежду на, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться.
Накануне Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Он предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.
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