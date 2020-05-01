Попова прокомментировала изменения в процессе распространения COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Изменения, которые происходят в процессе распространения коронавирусной инфекции в РФ, вселяют надежду, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на сегодняшний день наблюдаются изменения в течении эпидемического процесса.

"Мы говорили уже не один раз о снижении темпов прироста. Это то, что нас обнадеживает, но не вселяет абсолютную уверенность, что мы достигли какого-то уровня, с которого можем спускаться только вниз, и он не изменится и не пойдет по направлению вверх", – сказала Попова в интервью ТАСС.

Также она рассказала, что число коек, подготовленных для пациентов с COVID-19, в России сейчас свободно, взрывного роста числа заболевших удалось избежать.

Глава Роспотребнадзора отметила, что российские тест-системы очень чувствительны и выявляют коронавирус при малейшей его концентрации.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Он предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.

По последним данным, коронавирусом в мире заражено уже более 3 миллионов человек, свыше 217 тысяч скончалось.