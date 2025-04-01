Котяков: введение единой карты для пенсионеров потребует изменений законов

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Введение единой соцкарты для российских пенсионеров потребует существенных изменений социального законодательства. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков, передает ТАСС.

Министр прокомментировал предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова ввести единую карту для пенсионеров по всей стране. Депутат назвал несправедливой практику, когда соцкарта перестает действовать за пределами региона, хотя в РФ действуют единые нормы отчисления соцвзносов, единое пенсионное законодательство и одинаковые права для всех пенсионеров.

По словам Котякова, для реализации такой идеи нужны значительные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые должны будут гарантироваться как единый стандарт на территории страны.

Глава Минтруда напомнил, что в России уже есть аналог такого единого решения – удостоверение многодетных. В настоящее время семьи с тремя и более детьми имеют свой QR-код, позволяющий им получать льготы на территории всей страны.

"Технологии понятны, дело в том, что такое решение за собой повлечет перекрестное финансирование между субъектами", – сказал он, объяснив, что для некоторых регионов реализация идеи может повлечь серьезные выпадающие доходы.

Более того, для введения единой карты для пенсионеров потребуется масштабная работа по законодательной инициативе, которую нужно согласовать со всеми участниками процесса.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов указал, что индексация пенсий должна быть не только регулярной, но и адекватной. Он предложил рассчитывать индексацию с учетом реальных затрат пожилых россиян, а не на основе процента инфляции. Он также счел необходимым пересмотреть методику формирования потребительской корзины, сделав ее состав максимально приближенной к реальности.