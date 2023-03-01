В Госдуме предложили запретить часть аниме из-за движения "Редан"

Фото: телеграм-канал "112"

В России необходимо запретить ряд аниме-сериалов и видеоигр, оказывающих негативное влияние на молодежь, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что недавняя волна драк в Москве с участием несовершеннолетних, причисляющих себя к субкультуре "Редан", произошла из-за влияния аниме. По словам Хамзаева, подростки примеряли на себя образ охотников, которые должны сдать специальный экзамен.

"Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета", – подчеркнул он.

Хамзаев отметил, что аниме содержит деструктивную информацию, направленную на разрушение традиционных ценностей, а также межнационального и межконфессионального единства. По его словам, этот пропагандистский посыл транслируется детям через 25-й кадр.

"Существует так называемый 25-й кадр, в котором закладывают различные смыслы. Напомню, в 2021 году один из эпизодов мультика "Покемон" вызывал массовую вспышку эпилептических припадков в молодежном секторе", – сказал Хамзаев.

Хамзаев пояснил, что уже передал эту информацию в Роскомнадзор. Кроме того, он вынес данный вопрос на обсуждение в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, назвал участников "ЧВК Редан" уголовной шпаной, с которой не следует вести переговоров. Об этом сообщает News.ru.

"Не стоит себя относить к субкультуре, вы обычная уголовная шпана. Вести с вами переговоры – большая честь. Если вас не воспитали в школе и семье, придется воспитывать участковому или воспитателю в колонии", – сказал он.

Журавлев добавил, что, если бы участники движения встретились с настоящим бойцом ЧВК, они "навсегда поняли бы разницу, если бы выжили или успели удрать".

В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, 319 из них – несовершеннолетние. Беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбительно высказались против лиц неславянской внешности.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что он получил от представителя группировки "Редан" сообщение, в котором молодой человек попросил не запрещать движение. Кроме того, он предложил встретиться и обсудить проблемы подростков. Депутат заявил, что готов провести встречу с подростками в ближайшее время.

В то же время Роскомнадзор пообещал проверить публикации о "ЧВК Редан" в интернете.



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