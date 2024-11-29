В Таллине решили переименовать русские гимназии города

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На заседании Таллинского городского собрания местные власти решили изменить названия у двух гимназий, убрав из них слово "русский". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

С 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти теперь будет называться Таллиннской гимназией Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия – Гимназией Тяхесаю. На заседании ни один из депутатов не выступил против таких корректировок, поэтому слово "русский" останется в названиях лишь у трех муниципальных школ города.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предупреждал, что страна может закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Для этого он приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить священнослужителей выйти из подчинения Московского патриархата.

Если подконтрольные патриарху Кириллу религиозные объекты не примут таких решений, то государство будет вынуждено попросить суд прекратить их деятельность, отмечал Ляэнеметс. Однако спустя время он заявил, что власти не будут закрывать православные храмы из-за решения убрать упоминание Московского патриархата из названия ЭПЦ.

