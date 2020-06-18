Рособрнадзор не будет проводить пересдачи ЕГЭ в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году не планируются. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

"В этом году пересдач, [чтобы улучшить результат], не планируется", – заявил специалист.

При этом повторное проведение экзамена возможно для тех, кто по определенным причинам не явился на экзамен или же по состоянию здоровья не смог его завершить. В таком случае в пункте проведения экзамена на этот случай должен быть составлен протокол.

По словам Музаева, в ведомстве рассчитывают на то, что результаты ЕГЭ-2020 будут не хуже прошлогодних, а могут и улучшиться. Объявят оценки до 15 августа с учетом дополнительного периода.

В связи с особенностями санитарно-эпидемиологических правил выпускников с температурой могут не допустить до экзамена. В Рособрнадзоре назвали приоритетом безопасность аттестации, однако справки об отсутствии коронавируса не потребуются.

