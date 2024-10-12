Единственный филиал МГУ в Европе ликвидирован

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единственный европейский филиал Московского государственного университета (МГУ) в городе Копер в Словении был ликвидирован по инициативе иностранной стороны. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Не мы закрывали. Министерство (Минобрнауки РФ. – Прим. ред.) к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил Садовничий, МГУ не отказывался от международного сотрудничества и не пытался ухудшить отношения. По словам ректора, на сегодняшний день в Словении проходит конференция по русскому языку, где находятся российская делегация и представители других государств.

"Мы стараемся сотрудничать, где это возможно, и готовы к сотрудничеству, не мы выступаем с инициативой ухудшения отношений", – добавил он.

В мае Минобрнауки РФ предложило ликвидировать филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Копер. Он работал в Словении с 2017 года. Здание располагается в историческом центре города, рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито.

Между тем в России в 2025 году в пилотном режиме запустят производственную аспирантуру. Туда пригласят компании, которые входят в контур госкорпорации "Ростех". Производственная аспирантура будет направлена в том числе на повышение эффективности исследовательской деятельности. Она является формой партнерства и кооперации вуза с конкретной компанией, уточнил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

