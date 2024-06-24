Астроном Кошман назвала лучший день для наблюдения за потоком Боотиды в Москве

24 июня, 14:27Наука
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Жителям столицы, которые хотят увидеть метеорный поток Боотиды, придется набраться терпения, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
По словам специалиста, в целом звездопад можно будет наблюдать по 2 июля, но лучший момент – когда поток достигнет максимума, в ночь с 26 на 27 июня.
"Москвичи смогут увидеть редкие метеоры июньского звездопада, но только набравшись терпения: поток очень слаб, в час ожидается лишь один-два метеора", – отметила Кошман.
Кроме того, необходимо знать, где находится радиант (место кажущегося вылета метеоров), причем смотреть нужно не на него, а на область вокруг.
Кошман также напомнила, что еще одно обязательное условие для наблюдений – ясное небо. В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в среду, 26 июня, в Московском регионе ожидается небольшой дождь.
"<...> в центральных областях России с тяготением к востоку – Кострома, Ярославль, восток Московской области – может быть, Москву захватит, но это будет небольшой и непродолжительный дождь. Владимирская и Ивановская области, Рязанская область – может чуть-чуть покапать", – сказал он.
Ранее москвичам назвали дату, когда на территории столицы можно будет наблюдать полное солнечное затмение. По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, ближайшее ожидается 16 октября 2126 года.