Астроном рассказала, увидят ли москвичи парад планет 28 марта

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Жители столицы не смогут наблюдать все небесные тела, которые участвуют в параде планет 28 марта. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее сообщалось, что 28 марта россияне смогут увидеть парад из пяти планет. В частности, в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера.

"Парада как такового, конечно, мы не увидим. Потому что планеты выстраиваются примерно в одну линию, но некоторые из них находятся по ту сторону от Солнца. Например, Меркурий как бы утопает в солнечных лучах, поэтому мы его видеть не можем", – отметила Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Уран можно рассмотреть только в телескоп. Юпитер быстро заходит за горизонт на западе вечером и практически не виден, он низко над горизонтом. Но Венера и Марс прекрасно видны.

"Можно наблюдать Венеру вечером на западе, достаточно высоко над горизонтом. Марс – вечером и ночью", – объясняет специалист.

Рублева добавила, что два этих небесных тела можно рассмотреть в небе уже сейчас. "Планеты не то что появились и исчезли. Они движутся по небу довольно медленно и долго. Во всяком случае, весь март еще можно видеть. И я думаю, что в начале апреля тоже эти планеты никуда не исчезнут", – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, когда на Землю снова может упасть похожее на Челябинский метеорит небесное тело. По словам заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрия Вибе, примерная частота таких событий составляет раз в несколько десятилетий. При этом он подчеркнул, что невозможно предугадать, куда именно упадет очередной метеорит.



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