Несгоревшие элементы корабля "Прогресс МС-22" упали в Тихом океане

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-22" закончил свой космический полет. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Аппарат был сведен с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

В "Роскосмосе" напомнили, что корабль был запущен с Байконура 9 февраля, он доставил на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонны грузов. Кроме того, с его помощью было проведено девять коррекций орбиты станции.

В ночь на 21 августа грузовой корабль "Прогресс МС-22" покинул Международную космическую станцию, совершив отстыковку от служебного модуля "Звезда", чтобы освободить место для следующего корабля.

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" установили на старт космодрома Байконур. Ее запуск планируется в 04:08 23 августа.

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт космодрома Байконур