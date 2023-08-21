07:20Наука
Несгоревшие элементы корабля "Прогресс МС-22" упали в Тихом океане
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Грузовой корабль "Прогресс МС-22" закончил свой космический полет. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".
Аппарат был сведен с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.
В "Роскосмосе" напомнили, что корабль был запущен с Байконура 9 февраля, он доставил на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонны грузов. Кроме того, с его помощью было проведено девять коррекций орбиты станции.
В ночь на 21 августа грузовой корабль "Прогресс МС-22" покинул Международную космическую станцию, совершив отстыковку от служебного модуля "Звезда", чтобы освободить место для следующего корабля.
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" установили на старт космодрома Байконур. Ее запуск планируется в 04:08 23 августа.
Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт космодрома Байконур
Читайте также