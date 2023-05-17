14:11Наука
Москвичи не увидят, как Луна закроет собой Юпитер 17 мая
Фото: 123RF/stockforest
Москвичи не смогут увидеть, как Луна закроет собой Юпитер 17 мая: явление произойдет в светлое время суток. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
17 мая в 17:00 Юпитер ненадолго скроется за Луной и через 20 минут появится уже с другой ее стороны. Необычное явление можно наблюдать в северных широтах: чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше.
Рублева отметила, что в столице условия для наблюдения будут неблагоприятными. "Все-таки 17:00 – это дневное время. Солнце еще достаточно высоко над горизонтом, а Луна – низко над ним", – указала эксперт.
Рублева добавила, что при иных условиях явление можно было бы рассмотреть с помощью бинокля с 20-кратным увеличением – через него Юпитер уже наблюдается "как звездочка или яркое светило".
Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе спрогнозировал следующее падение метеорита, похожего на Челябинский. По словам эксперта, событие должно произойти в следующие несколько десятилетий. Однако специалист добавил, что точное место его приземления спрогнозировать невозможно.
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