Москвичи не увидят, как Луна закроет собой Юпитер 17 мая

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Москвичи не смогут увидеть, как Луна закроет собой Юпитер 17 мая: явление произойдет в светлое время суток. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

17 мая в 17:00 Юпитер ненадолго скроется за Луной и через 20 минут появится уже с другой ее стороны. Необычное явление можно наблюдать в северных широтах: чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше.

Рублева отметила, что в столице условия для наблюдения будут неблагоприятными. "Все-таки 17:00 – это дневное время. Солнце еще достаточно высоко над горизонтом, а Луна – низко над ним", – указала эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В Москве покрытие Луной Юпитера можно было бы наблюдать, если бы это происходило вечером, ночью, высоко над горизонтом. К сожалению, все будет происходить очень низко над ним – примерно от 3 до 7 градусов. Настолько низко, что даже деревья и здания закрывают эту часть горизонта.

Рублева добавила, что при иных условиях явление можно было бы рассмотреть с помощью бинокля с 20-кратным увеличением – через него Юпитер уже наблюдается "как звездочка или яркое светило".

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