Луна 17 мая ненадолго закроет собой Юпитер

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Юпитер в среду, 17 мая, ненадолго скроется за Луной, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

По его информации, необычное явление можно будет наблюдать в северных широтах – чем севернее и западнее от Москвы, тем лучше будут условия.

Юпитер станет невидимым в дневное время, когда в столице будет еще светло. Увидеть это можно будет с 17:00. Как рассказали астрономы, Юпитер и Луна расположатся на угловой высоте от 7 до 3 градусов, затем Луна закроет планету, а через 20 минут Юпитер снова появится уже из-за темной стороны Луны.

В планетарии призвали с осторожностью вести дневные наблюдения с использованием оптических приборов – на Солнце в бинокль смотреть нельзя из-за риска получения ожогов глаз.

Ранее россиян предупредили, что в конце 2023 – начале 2024 года ожидается пик солнечной активности. Он характеризуется большим числом вспышек и магнитных бурь, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Эксперт отметил, что это нормальное явление, которое наблюдается каждые одиннадцать лет, и бояться его не стоит.

