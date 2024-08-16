16 августа, 13:44Наука
Магнитная буря ожидается на Земле 18 августа
Фото: depositphotos/vampy1
Астрономы спрогнозировали слабую магнитную бурю на Земле в ночь на 18 августа, следует из данных с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Возмущения в геомагнитном поле начнутся поздно вечером в субботу, 17 августа. Уровня G1 буря достигнет утром в воскресенье, 18-го числа.
Магнитная буря уровня G1 не несет вреда для здоровья, поскольку это самый минимальный показатель, сообщила ранее специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. При этом даже сильные магнитные бури уровня G4 и G5 могут пройти незамеченными для человека, добавила она.
Прошлая буря наблюдалась на планете с 12 по 13 августа. Тогда степень возмущения магнитного поля Земли достигала уровня G3, что значит "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. Из-за магнитной бури жители столичного региона могли наблюдать полярное сияние.
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