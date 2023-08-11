Представительница Белоруссии отправится на МКС в первом квартале 2024 года – Лукашенко

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Представительница Белоруссии Марина Василевская отправится на Международную космическую станцию (МКС) в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с трудовыми коллективами при посещении Национального аэропорта Минск, передает БелТА.

Глава государства добавил, что полет может состояться в марте следующего года.

В конце июля пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщила, что Василевская совместно с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсоном отправятся на МКС 13 марта 2024 года на борту корабля "Союз МС-25".

В "Роскосмосе" добавили, что Василевская и Новицкий пробудут на станции 12 суток и вернутся на Землю на "Союзе МС-24" с астронавтом NASA Лорал О'Хара. В свою очередь, Дайсон продолжит полет на станции.

Позже О'Хара вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом должны отправиться к МКС 15 сентября на корабле "Союз МС-24". Данное решение приняли на заседании госкомиссии 24 марта.

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