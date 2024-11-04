Экипаж "Шэньчжоу-18" вернулся на Землю с почти 35 кг материалов

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Экипаж китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" доставил на Землю около 34,6 килограмма материалов с китайской орбитальной станции "Тяньгун". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, тайконавты провели исследования по 28 направлениям. Эксперименты проводились в областях космической биологии и космического материаловедения. Тайконавты также исследовали процессы горения в условиях микрогравитации.

Как отметило телевидение, 55 образцов передали в центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук. В их число вошли аминокислоты, олигопептиды, метаногены и различные виды микроорганизмов.

В воскресенье, 3 ноября, "Шэньчжоу-18" с тремя космонавтами на борту успешно приземлился в Китае. В состав команды, которая находилась на станции с 25 апреля, входили Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гансу.

Ранее на Землю вернулся американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным. Отмечается, что вместе с ним после 235-суточной экспедиции на Международной космической станции (МКС) вернулись и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

