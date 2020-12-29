В Москве открыли пересадку между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо"

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Сергей Собянин открыл пересадку между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо". Она представляет собой двухуровневый тоннель длиной около 200 метров.

"В преддверии Нового года строители закончили очень важную, нужную и очень трудную работу: соединили станции "Петровский парк" и "Динамо". Станции разных линий соединены и не надо подниматься наверх, можно пройти по комфортному пешеходному переходу на эскалатор", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что специалисты проделали непростую работу. По его словам, главной их задачей было возведение перехода при сохранении всех элементов уникальной станции "Динамо" и одноименного стадиона.

"Работа была сложнейшая: водоносные грунты, плывуны, пришлось замораживать их и вручную прокладывать этот путь. Станция "Динамо" – это памятник культуры, поэтому необходимо было сохранить и все элементы этой уникальной станции. Я поздравляю, здесь десятки тысяч людей выходят на этих станциях и будут пользоваться замечательным, красивым переходом", – добавил Собянин.

Возведенный тоннель соединяет торец станции "Петровский парк" и центральную часть перронного зала станции "Динамо". Благодаря ему время пересадки пассажиров сократится с шести до двух минут. Пропускная способность пересадки составляет до 10,5 тысячи человек в сутки.

Ранее Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года. Он отметил, что главными задачами работы в данном направлении оставались создание комфортной городской среды, выполнение программы реновации, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Собянин подчеркнул, что вклад Стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19%.

Мэр напомнил, что в этом году был открыт второй участок Некрасовской линии метро, а также примыкающий к нему участок Большой кольцевой линии. Всего в 2020 году открыли 14,3 километра подземки.