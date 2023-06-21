Собянин оценил вклад МНПЗ в улучшение качества воды в Москве-реке

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Значительно улучшить качество воды в Москве-реке удалось за счет модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, а также снижению выбросов автотранспорта, рассказал Владимиру Путину Сергей Собянин во время открытия первого регулярного круглогодичного маршрута речного электротранспорта на Северном речном вокзале.

"Была проделана большая работа. Реконструированы крупнейшие очистные сооружения. Одни из крупнейших вообще в Европе. Реконструирован Московский НПЗ. Вы тоже, помните, открывали одну из очередей этого завода. И сегодня он работает в замкнутом водном цикле, то есть вообще не выбрасывает отходы в Москву-реку. Это тоже серьезно повлияло на экологию", – рассказал мэр.

Модернизация производства МНПЗ началась в 2011 году. Отмечается, что завод обновил более 80% оборудования и на 75% сократил воздействие на окружающую среду. В 2020 году Владимир Путин принял участие в запуске комплекса переработки нефти "Евро+", заменившим пять установок прошлого поколения. На МНПЗ также работает комплекс очистных сооружений "Биосфера", разработанный российскими учеными и очищающий воду до 99,9%, сообщает пресс-служба предприятия.

Сергей Собянин и Владимир Путин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале. Водный транспорт будет ходить круглый год между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра. Первым речным электротранспортом в Москве можно будет воспользоваться бесплатно до 23 июня.