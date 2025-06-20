Собянин: сигналов от иностранных инвесторов о возвращении в Москву пока нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ-2025 заявил, что пока намеков о возвращении в Москву зарубежных компаний, которые покинули столичный рынок, не поступало.

"Пока "пробивка" (возможностей. – Прим. ред.) идет, в большей степени каких-то предложений. Пока другого я не слышал", – уточнил мэр Москвы.

О том, что на данный момент западные компании не собираются возвращаться в Россию, говорил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал такие действия нереалистичными. По его словам, гипотетические рассуждения есть, но практических шагов не делает никто.

При этом одним из условий возвращения западных компаний станет хранение всех данных на российских серверах, указывал ранее министр экономического развития Максим Решетников.