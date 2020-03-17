Собянин рассказал о работе центра мониторинга ситуации с коронавирусом

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Сергей Собянин в ходе посещения вместе с президентом РФ Владимиром Путиным информационно-координационного центра по распространению коронавируса рассказал журналистам о работе центра, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что многие технологии центра были уже опробованы, поскольку учреждение было создано на базе Московского информационного центра.

"По распоряжению президента создан Единый информационный мониторинговый центр рабочей группы Госсовета. Он создан на базе Московского информационного центра. Поэтому многие технологии уже были готовы. Сегодня мы быстро адаптируемся к новым ситуациям", – рассказал Собянин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, рассказал о динамике распространения вируса в мире.

"Это переформатированная система мониторинга ситуации с коронавирусом, куда в онлайн-режиме подается информация о мониторинге ситуации с коронавирусом от всех федеральных органов исполнительной власти", – отметил он

По его словам, в Китае замедлился темп распространения заболевания. "В Италии растет на 19%, Иране, Испании – на 17%. Германии – на 30%, США – на 23%. Таким образом, можно мониторить ситуацию", – добавил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы, основными задачами Информационного центра являются сбор, обработка, анализ и предоставление полной и достоверной информации о ситуации с распространением и мерах противодействия коронавирусной инфекции, анализ и прогнозирование ситуации с распространением инфекции в зарубежных странах, выявление и опровержение фейков о ситуации с вирусом, распространение в регионах рекомендаций по противодействию распространению данной инфекции, доказавших свою эффективность в столице.

Также одной из важных задач является мониторинг цен и доступности основных групп товаров первой необходимости.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Активное долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области.

Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. Пятеро выздоровели, ни одного смертельного случая.

Всего же по миру число инфицированных превышает 183 тысячи. 7160 человек стали жертвами COVID-19.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что возведение первых лечебных корпусов инфекционного центра в Троицком административном округе начнется через два дня.

Известно, что на участке площадью 43 гектара появится центр на 500 мест площадью около 70 тысяч квадратных метров.

Как подчеркнул заместитель мэра, перед рабочими поставлена задача возвести медцентр за максимально короткие сроки.

Там будут размещены приемный и лечебный блоки, реанимация и лаборатория. Заработают детское, операционное, а также родильное отделения.