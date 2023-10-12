Собянин заявил, что Москве необходимо добиться перехода на электрические автомобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москве необходимо добиться того, чтобы большинство жителей столицы перешли на электрические автомобили, заявил Сергей Собянин в рамках РЭН. Как отметил градоначальник, это является приоритетной задачей.

"И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, – поставили себе задачу полностью перейти на электробусы, – так мы себе поставим задачу, чтобы в какой-то приемлемой перспективе большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими", – подчеркнул он.

Мэр Москвы считает, что в стимулировании этого перехода поможет опережающая реализация проектов по созданию соответствующей инфраструктуры.

"Сегодня уже в Москве около 3,5 тысячи зарядок. Мы поставили себе задачу – в ближайшие годы поставить тысячу зарядок общественных", – добавил он.

Собянин сделал акцент на том, что каждый водитель должен иметь возможность зарядить электромобиль в городе. Градоначальник также уточнил, что увеличение количества электрических транспортных средств не должно повлиять на общее энергопотребление.

"Мощности сегодня энергосистемы Москвы профицитные. Профицит составляет около 12–14%. Даже если мы получим миллион машин с электрическим приводом, то потребление увеличится всего лишь на 4%", – объяснил он.

Мэр обратил внимание, что на сегодняшний день 80% пассажиров в Москве перевозят электротранспортом. По его словам, в текущем году парк электробусов вырастет до почти двух тысяч транспортных средств.

Ранее Собянин сообщил, что завод по производству тяговых батарей для электротранспорта построят в селе Красная Пахра в Москве. По его мнению, без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно.

В свою очередь, заммэра Максим Ликсутов заявил, что маршруты наземного городского транспорта в Южном округе начнут переводить на электробусы. Он добавил, что ультрабыстрые зарядные станции для электробусов начали устанавливать на Саратовской улице. Всего их будет 12, и они смогут заряжать более 70 электробусов в сутки.



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