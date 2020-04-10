Собянин: в Москве проводится 17 тысяч тестов на коронавирус ежедневно

20:30
Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире
Ежедневно в Москве проводится 17 тысяч тестов на коронавирус, заявил Сергей Собянин в своем обращении к жителям города.
"Будем и дальше наращивать эту работу", – отметил глава города. Мэр отметил, что количество больных коронавирусом растет.
Ранее сообщалось, что со следующей недели в столице планируется постепенно вводить пропускной режим.
На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти сообщат дополнительно.
Пропускная система будет носить заявительный характер, однако городские власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
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