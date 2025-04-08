Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов военных комиссариатов с праздником

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов военных комиссариатов с профессиональным праздником.

Мэр Москвы отметил, что военкоматы занимают особое место в структуре военной организации государства и являются связующим звеном между вооруженными силами страны и ее гражданами.

"Невозможно переоценить вашу роль в патриотическом воспитании молодежи и обеспечении социальных гарантий ветеранов военной службы. Спасибо за высокий профессионализм и верность воинскому долгу. Крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, сотрудники военных комиссариатов с успехом решают важнейшую задачу комплектования армии и тем самым вносят огромный вклад в защиту суверенитета и безопасности РФ.

С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенний призыв на военную службу. В войска по указу Владимира Путина поступят 160 тысяч человек.

Отбору в вооруженные силы подлежат граждане от 18 до 30 лет. В то же время под призыв не подпадают те, кто достиг возраста 27–30 лет до 1 января 2024 года и у кого уже есть военный билет. Президент России поручил кабмину, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение призывных мероприятий.