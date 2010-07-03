Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова

11:25
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Сергей Собянин открыл после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова, сообщает Агентство "Москва".
Мэр отметил, что это хороший подарок ко Дню города.
"Открывается досрочно развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД. Это уже 16-я реконструируемая развязка на МКАД. Достаточно важная, она дает начало новой городской магистрали – южному дублеру Кутузовского проспекта, который пройдет от МКАД до ТТК. Половина этой магистрали уже построена, оставшаяся половина будет сдана в следующем году", – сказал Собянин.
Мэр пояснил, что южный дублер Кутузовского проспекта является рабочим названием магистрали.
"По большему счету, это городская магистраль, у которой должно быть свое название. Она начинается с улицы Генерала Дорохова, героя Войны 1812 года, соратника Суворова, Кутузова, он принимал активные действия в разгроме французов. Как один из вариантов, это может быть имя генерала Дорохова, может быть другое имя. Давайте проголосуем на "Активном гражданине", – сказал он.
Предполагается, что ввод развязки позволит улучшить транспортную доступность жителей района Солнцево, обеспечит въезд и выезд транспорта с Северо-Западной хорды.
В рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова построено 5,5 километра дорог. В частности, был реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, сделаны съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговой на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с МКАД на эти улицы.
В районе улицы Княжеской вдоль внешней стороны МКАД установили шумозащитные экраны.
Реконструкция развязки позволила обеспечить комфортный въезд/выезд транспорта с Южного дублера Кутузовского проспекта на МКАД; улучшить транспортное обслуживание ИЦ "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, улучшить условия дорожного движения на участке МКАД от Киевского до Сколковского шоссе за счет разделения потоков транспорта.
Сейчас в ходе реконструкции развязок на пересечении с МКАД строятся восемь новых искусственных сооружений – семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу.
Помимо этого, ведутся строительные работы по реконструкции двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.
К 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.
Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.
Кроме того, в нынешнем году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и с 89-го по 90-й километр кольцевой автодороги
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