Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что программе реновации исполнилось 6 лет и поделился достигнутыми результатами. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что после принятия закона о реновации жилищного фонда и создания огромного количества подзаконных актов, разработка концепции программы проводилась совместно с жителями.

"За эти годы пройден самый сложный этап реализации программы. Сформировали градостроительную документацию, подобрали территории для строительства больше 11 миллионов квадратных метров жилья во всех округах столицы, утвердили перечень домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов", – написал он.

Собянин сообщил, что за время действия программы в эксплуатацию ввели уже 260 домов, которые, как подчеркнул мэр, являются одними из самых красивых, современных и лучших в своих районах. По его словам, в процессе переселения находятся 128 тысяч человек, а более 103 тысяч уже заселились в новые квартиры.

Мэр подчеркнул, что реновация является длительным процессом, который начинается с небольших объемов и потом нарастает. Он заявил, что стандарт и темп программы снижаться не будет, и сейчас в работе находится 231 новостройка, где получат квартиры свыше 150 тысяч москвичей.

Градоначальник напомнил, что всего в программу включено 5 175 домов, в которых проживают почти миллион человек.

Ранее Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

До этого стало известно, что девять домов по программе реновации строят и проектируют в столичном районе Фили-Давыдково. В стадии строительства находятся 6 объектов площадью 109,1 тысячи квадратных метров. Еще 3 объекта площадью 115,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования.



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