По БКЛ будут курсировать около 100 современных российских поездов "Москва-2020" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена будут курсировать около 100 современных российских поездов "Москва-2020", рассказал Сергей Собянин.

"За этот период мы создали целую школу машиностроения, которая теперь не уступает зарубежным производителям поездов нисколько ни в чем. Если бы не было таких проектов, как БКЛ, не было бы масштабного обновления метрополитена, не было бы и этих поездов", – передает портал мэра и правительства столицы слова Собянина, которые он сказал на церемонии открытия полноценного движения по всей линии.

Эти поезда отвечают высоким требованиям московского транспорта, которые способны обеспечивать комфортные поездки для пассажиров. "Москва-2020" оснащены максимально широкими дверьми и переходами между вагонами, составляющими 1,6 метра. Кроме того, места возле каждого сиденья оборудовали USB-зарядкой. В вагонах установлены большие информационные дисплеи, а также подсветка, соответствующая цвету линии, и системы обеззараживания воздуха.

Благодаря поездам "Москва-2020" поддерживаются привычные для московского метро короткие интервалы движения, особенно в часы пик.

Отмечается, что электродепо "Замоскворецкое" перепрофилировали для обслуживания, ремонта и отстоя поездов. Также были возведены два новых электродепо – "Нижегородское" и "Аминьевское".

Кроме того, для эксплуатации БКЛ было создано более шести тысяч рабочих мест, среди которых основными профессиями являются машинист электропоезда, дежурный по станции, монтер пути, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования, инспектор службы безопасности и другие.

В среду, 1 марта, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская", запустив полноценное движение поездов по всей ветке.

По словам Собянина, ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов человек. Мэр отметил, что теперь тратить меньше времени на дорогу будут и москвичи, и жители Подмосковья, их поездки станут быстрее и удобнее за счет новых возможностей для пересадок и разгрузки других линий метро. Со станций БКЛ возможно пересесть на 20 станций метро, а также МЦК и МЦД.



Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

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