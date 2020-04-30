В Москве провели более 100 тыс видеоконсультаций для пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице врачи провели для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией более 100 тысяч дистанционных консультаций с начала работы телемедицинского центра, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что врачи по видеосвязи могут дистанционно оценить состояние пациента, проконсультировать и дать рекомендации.

"Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность – число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", – сказала Ракова.

Заммэра пояснила, что пациенты с легкой формой COVID-19 могут лечиться дома. При этом заболевший и живущие с ним люди должны соблюдать двухнедельный карантин.

Телемедицинский центр начал работать в Москве 23 марта.

Для получения консультаций нужно зарегистрироваться на специальной телемедицинской платформе Депздрава. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов онлайн, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, отвечают на вопросы пациентов. Специалисты могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.

В среднем консультация занимает 13–15 минут и позволяет медику за короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации. Сотрудники телемедицинской помощи работают круглосуточно.

3 апреля телемедицинский центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил важность развития подобных систем взаимодействия с пациентом. За заболевшими в результате инфицирования коронавирусом следит около 200 специалистов учреждения.