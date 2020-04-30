В Москве провели более 100 тыс видеоконсультаций для пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице врачи провели для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией более 100 тысяч дистанционных консультаций с начала работы телемедицинского центра, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Она напомнила, что врачи по видеосвязи могут дистанционно оценить состояние пациента, проконсультировать и дать рекомендации.
"Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность – число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", – сказала Ракова.
Заммэра пояснила, что пациенты с легкой формой COVID-19 могут лечиться дома. При этом заболевший и живущие с ним люди должны соблюдать двухнедельный карантин.
Телемедицинский центр начал работать в Москве 23 марта.
Для получения консультаций нужно зарегистрироваться на специальной телемедицинской платформе Депздрава. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов онлайн, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, отвечают на вопросы пациентов. Специалисты могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.
В среднем консультация занимает 13–15 минут и позволяет медику за короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации. Сотрудники телемедицинской помощи работают круглосуточно.
3 апреля телемедицинский центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил важность развития подобных систем взаимодействия с пациентом. За заболевшими в результате инфицирования коронавирусом следит около 200 специалистов учреждения.
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