Вирусолог рассказал, через какое время можно делать прививку при подозрении на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
При подозрении на COVID-19, например, после контакта с заболевшим человеком, делать прививку против коронавируса можно через три месяца, при подтвержденном диагнозе – через полгода. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.
"Если подозрение – через три месяца после предполагаемого заболевания нужно делать прививку. <...> Если заболевание протекало в клинической форме, были симптомы клинического заболевания, был подтвержден диагноз COVID-19, то прививка делается через полгода после перенесенной инфекции", – приводит слова специалиста ТАСС.
Вирусолог подчеркнул, что уровень антител не является индикатором того, стоит ли делать прививку, поскольку такого понятия, как достаточный или недостаточный уровень антител для защиты от коронавирусной инфекции, пока не существует.
"Вообще никто нигде антитела не проверяет, кроме нашей страны. Смотрится срок давности заболевания, а не количество антител. Люди сейчас проверяют сами, никто никого на антитела не отправляет, все проверяют по своему собственному желанию", – отметил эксперт.
По данным Минздрава РФ на пятницу, 23 июля, первую прививку от COVID-19 в России сделали почти 35 миллионов человек. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, за последнюю неделю количество привитых выросло более чем на 2 миллиона.
Ранее Владимир Путин потребовал от правительства ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса. Президент отметил, что большинство россиян осознают необходимость прививки. Именно поэтому им необходимо объяснять различные аспекты вакцинации, а не заниматься ее навязыванием.
В Москве от коронавируса привили уже миллион пенсионеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: