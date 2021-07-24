Вирусолог рассказал, через какое время можно делать прививку при подозрении на COVID-19

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При подозрении на COVID-19, например, после контакта с заболевшим человеком, делать прививку против коронавируса можно через три месяца, при подтвержденном диагнозе – через полгода. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Если подозрение – через три месяца после предполагаемого заболевания нужно делать прививку. <...> Если заболевание протекало в клинической форме, были симптомы клинического заболевания, был подтвержден диагноз COVID-19, то прививка делается через полгода после перенесенной инфекции", – приводит слова специалиста ТАСС.

Вирусолог подчеркнул, что уровень антител не является индикатором того, стоит ли делать прививку, поскольку такого понятия, как достаточный или недостаточный уровень антител для защиты от коронавирусной инфекции, пока не существует.

"Вообще никто нигде антитела не проверяет, кроме нашей страны. Смотрится срок давности заболевания, а не количество антител. Люди сейчас проверяют сами, никто никого на антитела не отправляет, все проверяют по своему собственному желанию", – отметил эксперт.

По данным Минздрава РФ на пятницу, 23 июля, первую прививку от COVID-19 в России сделали почти 35 миллионов человек. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, за последнюю неделю количество привитых выросло более чем на 2 миллиона.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса. Президент отметил, что большинство россиян осознают необходимость прививки. Именно поэтому им необходимо объяснять различные аспекты вакцинации, а не заниматься ее навязыванием.