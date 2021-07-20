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Регионы

16:34

Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге

медицина регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"В случае необходимости возможно (введение обязательной вакцинации для определенных категорий населения. – Прим. ред.), но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать", – приводит ее слова "Фонтанка".

По словам Чхинджерии, темпы вакцинации в городе в настоящее время ускорились, прививочная кампания набрала обороты.

Ранее Сергей Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже 4 миллиона человек. Вторую прививку сделали свыше 2,2 миллиона человек.

Согласно данным Оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 188 новых случаев коронавируса. 1 465 человек были госпитализированы, скончался 101 пациент.

Москвичи поделились своим опытом вакцинации от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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