Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
"В случае необходимости возможно (введение обязательной вакцинации для определенных категорий населения. – Прим. ред.), но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать", – приводит ее слова "Фонтанка".
По словам Чхинджерии, темпы вакцинации в городе в настоящее время ускорились, прививочная кампания набрала обороты.
Ранее Сергей Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже 4 миллиона человек. Вторую прививку сделали свыше 2,2 миллиона человек.
Согласно данным Оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 188 новых случаев коронавируса. 1 465 человек были госпитализированы, скончался 101 пациент.
Москвичи поделились своим опытом вакцинации от COVID-19
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