Компания Viatris приостановила поставки "Виагры" в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки таблеток "Виагра" в Россию. Американская компания приняла такое решение и проинформировала о нем еще в прошлом году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минпромторг.

В министерстве здравоохранения РФ заверили, что уже существуют аналоги отечественного производства.

"На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети", – передает РИА Новости сообщение министерства.

Однако ведомство предупредило, что препарат можно приобрести только по рецепту. Лекарство принимают после консультации со специалистом.

В свою очередь, в министерстве промышленности и торговли РФ рассказали о проекте по организации и проведению клинических исследований препарата "Силденафил" в форме таблеток. Лекарственное средство зарегистрировали и постепенно пускают в гражданский оборот.

"Обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов "Силденафил" на территории РФ в различных стадиях, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 из 36 компаний)", – уточнили в ведомстве.

У 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты "Силденафил". Объем производства вырос более чем на 11% за девять месяцев прошлого года. Продажи за это время увеличились более чем на 15%.

Ранее Владимир Путин сообщил о наблюдающемся дефиците препаратов в некоторых аптеках. По его словам, в некоторых аптечных пунктах также были завышены цены на отдельные категории лекарств. При этом президент отметил рост производства фармпродукции на территории РФ.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России не менее чем за четыре месяца до сезонного подъема заболеваемости начинается процесс закупки лекарств и создания их запаса. Между тем запасы препаратов в аптеках, по его словам, формируются на два месяца вперед.

Минздрав России составил список дефицитных лекарств

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