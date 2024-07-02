Онколог Каприн: США остановили исследования терапии рака в РФ

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США остановили исследования новой терапии рака в РФ по собственной инициативе, однако на пациентах это не сказалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста, онколога Минздрава РФ, академика РАН Андрея Каприна.

"Несмотря на то что наука и медицина были и должны оставаться вне политики, работа по протоколам, например, с американскими коллегами, остановлена по их инициативе", – подчеркнул он.

По словам эксперта, эта ситуация подталкивает к развитию отечественной фундаментальной науки. Как отметил специалист, в РФ началась работа над созданием своих лекарственных препаратов.

"Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что нам нужно создавать свое. Ведь каждую секунду ситуация может измениться, и мы должны быть к этому готовы", – добавил он.

Клинические исследования вакцины от рака с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать в РФ к середине следующего года. В настоящее время вакцину проверяют на доклинических исследованиях на мышах. Специалисты отрабатывают технологию, чтобы создать препараты, которые бы могли гарантировать уничтожение опухоли и метастазы.

Ранее на полях ПМЭФ глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть получены к концу текущего года. Министр уточнил, что после этого специалисты смогут приступить к проведению клинических испытаний.

