Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву, известную по роли Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал "360".

Актриса рассказала, что с ней все в порядке. Она будет играть в спектакле уже 6 июня. По данным телеканала, во время беседы голос Немоляевой был бодрым. Она отметила, что сейчас находится на даче.

Между в тем в СМИ писали, что больничный артистке оставили открытым еще минимум на неделю, ей запретили любой стресс и физические нагрузки. Уже 1 июня Немоляева должна была участвовать в спектакле "Бешеные деньги", но его заменили другой постановкой.

О госпитализации Немоляевой стало известно 20 мая. У артистки выявили коронавирус. СМИ отмечали, что анализы 87-летней актрисы по насыщению крови кислородом говорили о возможной дыхательной недостаточности.