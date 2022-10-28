Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский актер Павел Устинов подпал под призыв по частичной мобилизации. Ему предстоит отправиться на передовую, сообщает пресс-служба Нового театра.

"Мы ждем возвращения Павла. Гордимся им. И верим в нашу победу", – говорится в сообщении.

В театре напомнили, что Устинов проходил срочную службу в Росгвардии. После резонансных событий в центре Москвы он работал в МХАТ имени Горького, где участвовал в постановках "Лавр" и "Вишневый сад".

"После открытия Нового театра Павел был приглашен в состав его труппы, но ему выпала другая служба – в рядах Российской армии, на самой, что ни на есть, передовой линии фронта", – отметили в театре.

В сентябре 2019 года суд признал Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции в Москве.

Вину он не признал. По словам актера, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!