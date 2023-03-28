Юрист прокомментировал идею наградить выступающих в зоне СВО деятелей культуры

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев оценил инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева, который предложил наградить выступающих в зоне спецоперации на Украине деятелей культуры.

Он считает, что поддержка спецоперации является гражданским долгом каждого россиянина.

"Награждать можно за конкретные поступки: поездки на передовую, риск и мужество. Эта деятельность должна быть систематической и отражать внутренний мир и взгляды деятеля культуры", – цитирует эксперта RT.

Ранее Гусев указал, что список претендентов следует сформировать совместно с Минобороны и Минкультуры РФ. Парламентарий сказал, что деятели культуры, которые выступают в зоне проведения СВО, совершают подвиг. По его словам, им следует выдавать не только звания, но и награды.

Ранее состоялись выступления солистов Москонцерта на территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области. Патриотическая программа выступлений артистов получила название "Моя земля – моя Россия". Для жителей присоединенных территорий подготовили более 16 мероприятий.

Артисты посетили новые регионы, чтобы выступить на передовой, в больницах и культурных учреждениях. Всего они проехали около трех тысяч километров.

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