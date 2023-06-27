Трейлер нового сезона "Футурамы" появился в Сети

Стриминговый сервис Hulu показал на своем YouTube-канале первый трейлер восьмого сезона научно-фантастического комедийного мультсериала "Футурама". Его выход запланирован на 24 июля этого года.

Премьера "Футурамы" состоялась в 1999 году на канале Fox. Последние серии мультсериала показали летом 2013 года. Предстоящий сезон станет первым после десятилетнего перерыва.

Восьмой сезон будет состоять из 10 эпизодов. Они будут выходить раз в неделю, а финальную серию покажут 25 сентября. В создании нового сезона участвовали авторы оригинального шоу Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг, а к озвучке персонажей вернулись многие старые актеры дубляжа.

Мультсериал "Футурама" рассказывает о разносчике пиццы Филиппе Фрае, который случайно заморозил себя в криокамере и попал в 31 век города Новый Нью-Йорк.

