Сериал "Медиатор" с Бурковским пропал из "КиноПоиска" на фоне отъезда актера в США

Фото: кадр из фильма "Медиатор"; режиссер – Артем Аксененко; производство – START

Сериал "Медиатор" с российским актером Андреем Бурковским исчез из "КиноПоиска" и других онлайн-кинотеатров. Поклонники предполагают, что это может быть связано с отъездом артиста в США. Об этом сообщает Pravda.Ru.

На платформе теперь нельзя посмотреть и фильм "Я на перемотке", где он исполнил главную роль. Кроме того, артиста вырезали из заставки программы "Не факт", которая выходит на телеканале "Звезда". Он вел этот проект вместе с Араратом Кещяном и Михаилом Башкатовым.

Недавно стало известно о том, что Бурковский принял решение уйти из МХТ имени Чехова, где он выступал на протяжении 10 лет. Позже актер заявил, что отправляется путешествовать, не уточнив дату возвращения на территорию РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что почти все уехавшие из России исполнители в итоге вернутся на Родину из-за отсутствия аудитории за рубежом. Говоря о покинувших Россию критиках спецоперации, зампред Совбеза заметил, что ругать власти никто не запрещает, но критиковать военных, которые защищают страну, – аморально.

Также стало известно, что власти некоторых регионов РФ при организации тендеров на проведение концертов начали указывать в контрактах условия, запрещающие артистам высказываться на политические темы, в том числе совершать поступки, направленные на дискредитацию ВС РФ.



Комитет Госдумы по культуре обобщит данные о покинувших Россию артистах

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