Сценарист франшизы "Звездный путь" стал новым шоураннером сериала по God of War

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Новым шоураннером сериала по видеоигре God of War стал сценарист, работавший над франшизой "Звездный путь", а также сериалами "Звездный крейсер "Галактика" и "Ради всего человечества", Рональд Д. Мур. Об этом сообщает Deadline.

Он также займет пост исполнительного продюсера и сценариста проекта. По информации издания, Мура выбрали после того, как сериал покинула его оригинальная творческая команда под руководством Рейфа Джадкинса, известного своей работой над картиной "Колесо времени".

Будущий сериал станет первым крупным проектом Мура с того момента, как он вернулся на Sony TV в июне, заключив многолетнее соглашение. Продюсер покинул студию в 2020 году, проработав там 10 лет. За минувшие четыре года Мур успел создать два успешных серила – "Чужестранка" для Starz и "Ради всего человечества" для Apple TV+.

В 2022 году сиквел игры God of War 2018 года – God of War Ragnarök стал лучшей игрой года на PlayStation. Проект одержал победу в таких категориях, как "Лучший новый персонаж", "Лучший сюжет", "Лучшая графика" и ряде других. В частности, было отмечено и лучшее использование фирменного геймпада компании Sony под названием DualSense.

Тем временем американская писательница Сюзанна Коллинз, автор серии "Голодные игры", объявила о выпуске новой книги по франшизе в 2025 году. Ее сюжет будет строиться вокруг наставника Хеймитча Абернати. Роман "Рассвет на Жатве" станет предысторией к первой части трилогии, которая разворачивается в мире Панема. События книги происходят за 24 года до основного сюжета.