Выставки работ московских художников заработают ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В галереях объединения "Выставочные залы Москвы" заработают выставки столичных художников. Они буду посвящены празднованию Дня города Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выставки будут открыты с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье.

В галерее "Тушино" состоится выставка "Тебе, Москва!", на которой гости смогут посмотреть произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства. Она пройдет с 25 августа по 10 сентября. Художники и молодые авторы продемонстрируют применение творческих приемов в работах современного искусства.

С 26 августа по 8 октября пройдет выставка "Московское время" в галерее "Солнцево". На ней будут представлены живописные и графические произведения художников. Они изобразили прошлое и настоящее города, его преображение и архитектурные контрасты. В выставке примут участие Инна Вольвак, Ирина Богданова, Анна Доброван и Юлия Покровская.

Ранее сообщалось, что фотовыставка, посвященная жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, открылась в переходе между станцией московского метро "Ленинский проспект" и станцией Площадь Гагарина МЦК. Она состоит из работ участников конкурса "Без барьеров". Экспозицию приурочили к 35-летию Всероссийского общества инвалидов.

До этого стало известно, что 26–27 августа в центре городской культуры "Графит" на Электродной улице в Москве пройдет фестиваль "СкетчКультура 3.0". В рамках него запланированы две групповые выставки, а также мастер-классы по скетчингу.

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