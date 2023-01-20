В московских театрах прошли проверки после увольнения Назарова из МХТ имени Чехова – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В нескольких столичных театрах прошли проверки комиссии из министерства культуры РФ после увольнения из Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова актера Дмитрия Назарова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В материале издания уточняется, что в ходе посещения культурных учреждений комиссия проверяла табели и листы посещаемости, содержащие информацию о присутствии сотрудников театров на работе и их отпусках.

По информации СМИ, вместе с Назаровым работы в театре лишили и его супругу – актрису Ольгу Васильеву. Причиной для увольнения стала антироссийская позиция Назарова.

Художественный руководитель театра Константин Хабенский подписал приказ об увольнении актера после просмотра интервью, где тот обрушился с критикой на Россию.

Между тем также стало известно, что исполнительницу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) хотят признать иноагентом после того, как она озвучила проукраинские лозунги со сцены в Литве.

Инициатором выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который направил соответствующий запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову.



Актеров Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!