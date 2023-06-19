14:12Культура
Перенесшего операцию режиссера Сокурова выписали из больницы – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/FABIO CIMAGLIA ITALY OUT
Российского кинорежиссера и сценариста Александра Сокурова выписали из медучреждения, где ранее он благополучно перенес плановую операцию на сердце, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении деятеля кино.
"Александр Николаевич чувствует себя хорошо. Сегодня выписали", – рассказал источник.
Ранее помощница кинорежиссера Маргарита Афонина говорила, что Сокуров проходит плановое обследование. Она заверила, что ничего страшного не происходит. Сам режиссер тогда не стал комментировать свое состояние.
Однако в СМИ распространилась информация о том, что Сокуров попал в реанимацию после операции на сердце.
До этого стало известно, что народного артиста РСФСР Глеба Панфилова положили в больницу в Москве с инсультом.
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