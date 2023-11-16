16 ноября, 10:58Культура
В Малом театре сообщили, что врачи не дают прогнозов по выписке Соломина
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Народный артист СССР Юрий Соломин остается в больнице, сообщила "Интерфаксу" директор Малого театра Тамара Михайлова.
По ее словам, врачи пока не дают прогнозов, когда его выпишут.
"У него был инсульт. Лежит. Ему было хуже, начиналось с воспаления легких", – сказала Михайлова.
Артиста госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.
В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.
"Жизнь в большом городе": инсульт
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