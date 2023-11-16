В Малом театре сообщили, что врачи не дают прогнозов по выписке Соломина

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народный артист СССР Юрий Соломин остается в больнице, сообщила "Интерфаксу" директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, врачи пока не дают прогнозов, когда его выпишут.

"У него был инсульт. Лежит. Ему было хуже, начиналось с воспаления легких", – сказала Михайлова.

Артиста госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.

В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.

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