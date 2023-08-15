"Симпсоны" предсказали падение рубля и Олимпиаду в Париже

В одном из эпизодов мультсериала "Симпсонов", который вышел 24 года назад, фанаты обнаружили пророчество в виде Олимпиады в Париже и падения курса рубля.

Зрители заметили эпизод с событиями, которые произойдут в реальности, в 20-й серии 10-го сезона "Симпсонов" под названием "Старик и троечник". Он был выпущен в 1999 году и посвящен выбору места проведения Олимпиады. В ролике заметно, как на собрании Олимпийского комитета представитель Франции отметил, что Париж будет хорошей площадкой для проведения игр, а после вылил бокал вина в лицо председателю.

После этого представитель России в теплой шапке предлагает Москву в качестве места проведения Олимпиады, однако ему на пейджер приходит внезапное уведомление.

"Рекомендую Москву, где за доллар дают семь рублей. 12 рублей, 60 рублей, тысячу рублей! Мне пора!" – говорит представитель и убегает.

В "Симпсонах" не раз зрители замечали предсказания на разнообразные поводы: в эпизодах обнаружили выступление певицы Леди Гаги на Супербоуле, войны в Косове, трагедии с батискафом у "Титаника" и другие события.

XXXIII летние Олимпийские игры на самом деле состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

В понедельник, 14 августа, курс доллара на Мосбирже впервые за полтора года увеличился до 101 рубля. В последний раз такая цена была зафиксирована 23 марта 2022 года. После этого он упал ниже 98 рублей.