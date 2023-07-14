Режиссеру Джеймсу Кэмерону предложат экранизировать трагедию батискафа "Титан"

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Канадский режиссер Джеймс Кэмерон может снять сериал по мотивам трагедии, произошедшей с батискафом "Титан", который спускался к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" и вскоре утонул сам. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект. Он с таким состраданием рассказал историю "Титаника", что кажется естественным сделать и этот шаг", – отметил один из инсайдеров.

Другой источник добавил, что Кэмерону выделят достаточное количество денежных средств и времени, чтобы он смог изучить произошедшую трагедию.

Отмечается, что продюсеры картины хотели бы увидеть в главных ролях американского актера Мэтта Деймона и пакистано-американского комика и актера Кумэйла Нанджиани.

19 июня в прессе сообщили, что батискаф "Титан", созданный компанией OceanGate и осуществляющий туристические заплывы к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. Позже американская компания подтвердила потерю связи со своим судном.

Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа 22 июня. Остатки судна нашли в 200 метрах от территории гибели лайнера. Ученые считают, что характер обломков говорит о взрыве, который был направлен внутрь судна. По их мнению, он был вызван высоким давлением.

Во время происшествия на борту находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржеоле.

6 июля OceanGate объявила о приостановке исследовательской и коммерческой деятельности после трагедии с батискафом "Титан".



OceanGate прекратила все научные и коммерческие проекты после гибели батискафа "Титан"