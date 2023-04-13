Компания HBO выпустила трейлер четвертого сезона "Настоящего детектива" с Джоди Фостер

Видео: YouTube-канал HBO Max

Компания HBO представила трейлер четвертого сезона сериала "Настоящий детектив". В этот раз роли героев-детективов исполнили американские актрисы Джоди Фостер, наиболее известная по фильму "Молчание ягнят", и Кали Рейс, сыгравшая главную роль в картине "Заложница: Найти пропавшую".

В четвертом сезоне детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придется раскрыть дело о бесследной пропаже восьмерых работников арктической исследовательской станции на Аляске.

Премьера сезона состоится в 2023 году на стриминговом сервисе HBO Max.

Ранее американский стриминговый сервис официально объявил о выходе сериала о Гарри Поттере. По словам гендиректора HBO&Max Content Кейси Блойса, компания будет разрабатывать сериал совместно с Warner Bros. Television и автором серии книг Джоан Роулинг.

До этого стало известно, что телеканал HBO выпустит новый приквел популярного сериала "Игра престолов", который расскажет зрителю о том, как Эйгон I стал первым королем Вестероса и основателем династии Таргариенов.

Warner Bros. Discovery планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере – СМИ

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