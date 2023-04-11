Marvel выпустила первый трейлер фильма "Марвелы"

Видео: YouTube-канал Marvel Entertainment

Marvel опубликовала на своем официальном YouTube-канале тизер киноленты "Марвелы", который посвящен трем женщинам-супергероям.

Отмечается, что сюжет картины является прямым продолжением сериала "Мисс Марвел". Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон, Мисс Марвел, которую играет Иман Веллани, и Тейона Паррис в роли Моники Рамбо объединятся, так как при каждом применении своих способностей они меняются местами друг с другом.

Премьера "Марвелов" назначена на ноябрь 2023-го.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. Discovery близка к соглашению о создании онлайн-сериала по книгам о Гарри Поттере. Источники отметили, что на основе каждой из семи книг снимут по сезону.

Актер Руперт Гринт, сыгравший роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, отмечал, что такой формат сможет более полно передать сюжет книг-первоисточников.



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